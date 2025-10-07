Dove vedere in tv Musetti-Auger-Aliassime ATP Shanghai 2025 | orario programma streaming
Domani, non prima delle 12.30 italiane (le 18.30 locali), Lorenzo Musetti affronterà Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento asiatico, il toscano va a caccia del pass per i quarti e soprattutto di punti importanti per la qualificazione alle ATP Finals, il suo grande obiettivo di quest’annata. Dopo aver sconfitto all’esordio l’argentino Francisco Comesana e battuto nel derby Luciano Darderi senza perdere set, l’azzurro è chiamato a un confronto molto complicato. Auger-Aliassime è in grande forma e, sulla scia dell’ottimo risultato agli US Open, si presenta come uno dei tennisti più in condizione in questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it
