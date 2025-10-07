Dove eravamo rimasti | a Pescara lo show con Massimo Lopez e Tullio Solenghi

7 ott 2025

Il prossimo 21 gennaio al teatro Massimo di Pescara ritorna una delle coppie di attori più amate di sempre: Massimo Lopez e Tullio Solenghi. I due si esibiranno nello spettacolo dal titolo “Dove eravamo rimasti”.Lo spettacolo di arti varie scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi, con la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

