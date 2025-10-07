Dove c' è sicurezza si produce meglio | confronto tra Confartigianato e il deputato della Lega Morrone

Il tema della sicurezza è stato al centro dell'incontro che il consiglio direttivo di Confartigianato cesenate ha tenuto con il parlamentare Jacopo Morrone (Lega). Il gruppo di presidenza e ha messo che si tratta di iniziative per mantenere i rapporti con i rappresentanti del territorio a Roma e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it