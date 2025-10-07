Dora Lagreca la sorella lancia un appello all’ex fidanzato | Domani venga in aula a guardarci negli occhi

Si terrà domani mattina alle 10 l'udienza per l'archiviazione delle indagini sulla morte di Dora Lagreca, deceduta ormai 4 anni fa dopo essere precipitata dal quarto piano di una palazzina a Potenza. Unico indagato è l'ex fidanzato Antonio Capasso, accusato di istigazione al suicidio. La sorella Michela a Fanpage.it: "Non è mai venuto alle udienze, domani venga ad affrontare il nostro dolore e a guardarci negli occhi". 🔗 Leggi su Fanpage.it