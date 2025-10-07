Doppio test per l’Unione Rugby Segnali positivi ma Russo va ko

Si è chiuso con un intenso pomeriggio di rugby al Campo Nelson Mandela di Porto d’Ascoli il precampionato della Fi.Fa. security Unione Rugby San Benedetto. Infatti sabato si sono disputati gli ultimi due test match amichevoli, che hanno visto protagoniste sia la squadra di Serie C contro il Pescara, sia la formazione di Serie A contro la compagine di categoria superiore dell’ Avezzano. Due impegni che, al di là del risultato, hanno fornito allo staff tecnico indicazioni preziose in vista dell’avvio ufficiale della stagione, fissato per il 18 ottobre. Positiva la prova della squadra di Serie C, che ha mostrato un gioco dinamico e una crescita costante contro un Pescara combattivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

