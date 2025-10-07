Doppio tamponamento a catena 17 persone coinvolte e caos traffico | 10 km di coda

Bresciatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata difficile per chi viaggia sulla A4 in direzione Milano. Martedì 7 ottobre, poco dopo le 7.50, due tamponamenti a catena in tratti ravvicinati hanno mandato il traffico in tilt e paralizzato la circolazione per chilometri. Il primo incidente si è verificato tra i caselli di Desenzano e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: doppio - tamponamento

Tamponamento a catena sulla Pontina, coinvolte 4 auto - 30 sulla laterale della 148 all'altezza di Campoverde. Come scrive ilmessaggero.it

Tamponamento a catena su Ss361 "Septempedana", feriti lievi - Tamponamento a catena, questa mattina poco dopo le 8,15, lungo la strada statale 361 "Septempedana", all'altezza della frazione Taccoli di San Severino Marche. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Doppio Tamponamento Catena 17