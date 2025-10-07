Doppio tamponamento a catena 17 persone coinvolte e caos traffico | 10 km di coda

Mattinata difficile per chi viaggia sulla A4 in direzione Milano. Martedì 7 ottobre, poco dopo le 7.50, due tamponamenti a catena in tratti ravvicinati hanno mandato il traffico in tilt e paralizzato la circolazione per chilometri. Il primo incidente si è verificato tra i caselli di Desenzano e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it