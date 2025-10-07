Doppio omaggio a Giambattista Vico per il via alla stagione dell' Accademia Ricci

7 ott 2025

La nuova Stagione musicale dell’Accademia di Studi pianistici “Antonio Ricci” si apre il prossimo week end con un doppio evento che unisce musica e letteratura. Lo scrittore Marcello Veneziani, il pianista Francesco Nicolosi e l’attore e doppiatore Luca Violini saranno infatti protagonisti -. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

