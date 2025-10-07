Doposcuola comunale gratuito per studenti di primaria e secondaria di primo grado

Casertanews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesa ha annunciato l’attivazione del Servizio di Doposcuola Comunale gratuito, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di sostenere gli studenti nello studio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: doposcuola - comunale

A Borgomanero al via il doposcuola comunale "Il mio spazio libero"

doposcuola comunale gratuito studentiCesa, doposcuola comunale gratuito per alunni di primaria e secondaria di primo grado - Il Comune di Cesa annuncia l’avvio del Servizio di Doposcuola Comunale, un’iniziativa gratuita rivolta agli studenti della scuola primaria e ... Scrive pupia.tv

doposcuola comunale gratuito studentiA Chieti al via il doposcuola per adolescenti gratuito - La Biblioteca Bonincontro diventa sede del servizio di Doposcuola Adolescenti promosso dal Comune di Chieti, Assessorato alle Politiche Sociali. Riporta abruzzolive.it

Cerca Video su questo argomento: Doposcuola Comunale Gratuito Studenti