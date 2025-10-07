Doposcuola comunale gratuito per studenti di primaria e secondaria di primo grado
Il Comune di Cesa ha annunciato l’attivazione del Servizio di Doposcuola Comunale gratuito, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di sostenere gli studenti nello studio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
