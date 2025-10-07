Dopo l' umiliazione di Rieti l' Unieuro cerca il riscatto a Cento coach Martino | Voglio vedere una reazione vera

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimenticare l'umiliazione subìta domenica scorsa a Rieti. Con questo obiettivo l'Unieuro Forlì 2.015 scenderà in campo nella trasferta di mercoledì sera contro la Sella Cento (palla a due alle 20,30). Coach Antimo Martino dovrà fare i conti tuttavia con una squadra acciaccata. “In assoluto, con i. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dopo - umiliazione

I tifosi dei Rangers lasciano lo stadio dopo 20 minuti in Champions: l’umiliazione è troppo grande

Manchester United pronto a vendere 7 giocatori dopo l’umiliazione in Coppa di Lega: Amorim è spietato

Barbara D’Urso, l’umiliazione del ritorno in tv solo dopo la mezzanotte. La rabbia per l’ordine ricevuto da un tecnico, lo scontro con la Lucarelli

dopo umiliazione rieti unieuroL’Unieuro a Rieti con il fresco ricordo degli ex Parra e Dada - A fine anni 70 a giocarci per tre, importanti e luminose stagioni della sua carriera, fu proprio un forlivese doc come Adolfo “Porfirio” Marisi. Segnala corriereromagna.it

Unieuro, Rieti è pericolosa anche senza tifosi - Pepper Dopo due gare interne, questa sera alle 17, l’Unieuro sarà alle prese con ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dopo Umiliazione Rieti Unieuro