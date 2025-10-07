Dopo l' incubo il calcio in Indonesia intravede il sogno mondiale

Ilfoglio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni fa, il primo ottobre 2022, il calcio indonesiano ha vissuto il suo giorno più buio. Al Kanjuruhan Stadium, 135 tifosi persero la vita nella calca provocata dai lacrimogeni lanciati dalle forze di sicurezza. Una tragedia che sconvolse il paese e il mondo, mostrando l’altra faccia di una passione smisurata: un sistema fragile, segnato da corruzione, divisioni e violenze. Oggi, a distanza di poco più di mille giorni, la Nazionale indonesiana è a due partite da un sogno quasi inimmaginabile: qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026. Una prospettiva che non cancellerebbe il dolore, ma che ridarebbe dignità a uno dei paesi più popolosi e più appassionati di calcio del pianeta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

