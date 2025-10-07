Dorian Godon (nella foto) si è aggiudicato la 106esima edizione della Coppa Bernocchi. Sul traguardo di via XX Settembre a Legnano, dopo 191,6 chilometri, il corridore francese della Decathlon-AG2R La Mondiale ha vinto al fotofinish la volata finale beffando di un soffio il danese Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL), con Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta) a chiudere il podio. Quarto Andrea Raccagni Noviero, sesto Matteo Trentin. "Tutti in squadra hanno creduto in me - commenta Godon - e io sapevo di poter vincere. Sono in questa squadra da 7 anni, più che compagni di squadra siamo amici e lavoriamo insieme per ottenere questi successi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo le proteste dei pro Pal il team Israel Premier Tech ha cambiato nome. Godon alza la Coppa Bernocchi. Tre Valli Varesine iridate con Tadej