Dopo le proteste dei pro Pal il team Israel Premier Tech ha cambiato nome Godon alza la Coppa Bernocchi Tre Valli Varesine iridate con Tadej
Dorian Godon (nella foto) si è aggiudicato la 106esima edizione della Coppa Bernocchi. Sul traguardo di via XX Settembre a Legnano, dopo 191,6 chilometri, il corridore francese della Decathlon-AG2R La Mondiale ha vinto al fotofinish la volata finale beffando di un soffio il danese Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL), con Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta) a chiudere il podio. Quarto Andrea Raccagni Noviero, sesto Matteo Trentin. "Tutti in squadra hanno creduto in me - commenta Godon - e io sapevo di poter vincere. Sono in questa squadra da 7 anni, più che compagni di squadra siamo amici e lavoriamo insieme per ottenere questi successi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dopo - proteste
James Gunn indeciso se tagliare una scena controversa di Superman dopo le “proteste” dei membri del suo team
Castano Primo, dietrofront del Comune: nessun rincaro al nido Setti Carraro dopo le proteste delle famiglie
Ospedale di Roccadaspide, salva la guardia cardiologica notturna dopo le proteste sindacali
Dopo le proteste degli attivisti ProPal, nel nome della squadra sparirà il riferimento a Israele. Il presidente Adams: “Lascio la guida del team, il nuovo capitolo sarà svelato presto” Vai su Facebook
Dopo le proteste degli attivisti ProPal, nel nome della squadra sparirà il riferimento a Israele. Il presidente Adams: “Lascio la guida del team, il nuovo capitolo sarà svelato presto” - X Vai su X
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, manifestazioni Pro Pal: migliaia in piazza, caos in tutta Italia - Ultime notizie, ultim'ora oggi: nella giornata di ieri si sono tenute numerose manifestazioni Pro Pal in tutta Italia, non sono mancati i disagi ... Si legge su ilsussidiario.net
"Leso il diritto allo studio": denuncia di Azione Universitaria dopo le proteste pro Pal - L'associazione studentesca condanna i modi in cui le proteste pro Gaza hanno trovato spazio nell'Università di Bari ... Lo riporta rainews.it