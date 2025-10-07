Dopo le analisi sul cibo il ristorante di Pozzuoli risponde | Accusati di aver intossicato i clienti non è così

A Fanpage.it parla Giuseppe Cerqua, direttore del ristorante "Emilio - Tenuta Tre Piccioni" di Pozzuoli: gli esami sui campioni prelevati in cucina sono risultati negativi. I controlli erano scattati lo scorso 14 settembre, dopo che una decina di clienti avrebbero accusato malessere dopo aver mangiato nel ristorante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

