Dopo le analisi sul cibo il ristorante di Pozzuoli risponde | Accusati di aver intossicato i clienti non è così
A Fanpage.it parla Giuseppe Cerqua, direttore del ristorante "Emilio - Tenuta Tre Piccioni" di Pozzuoli: gli esami sui campioni prelevati in cucina sono risultati negativi. I controlli erano scattati lo scorso 14 settembre, dopo che una decina di clienti avrebbero accusato malessere dopo aver mangiato nel ristorante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dopo le analisi sul cibo, il ristorante di Pozzuoli risponde: “Accusati di aver intossicato i clienti, non è così” - Tenuta Tre Piccioni" di Pozzuoli: gli esami sui campioni prelevati in ... Lo riporta fanpage.it
