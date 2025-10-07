Dopo la tragedia il Play Hall sarà intitolato a Massimo Pironi | via libera dalla Prefettura
Con decreto della Prefettura di Rimini, il Palazzetto dello sport di viale Carpi diventerà ufficialmente il “Play Hall Massimo Pironi”. Un gesto che racchiude la gratitudine e l’affetto di tutta la città verso un uomo che ha saputo unire passione civile, impegno politico e grande umanità. Massimo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - tragedia
My 600-lb life: il blocco alla perdita di peso dopo una tragedia familiare
Addio a Sergio Cianti, la sua battaglia per le autostrade più sicure dopo la tragedia del figlio
La tragedia del neonato schiacciato dalla mamma dopo il parto. Appello a Roma: “Ora nuove linee guide per gli ospedali”
Tragedia a #Napoli: un uomo di 35 anni è morto in ambulanza dopo essere stato colpito con il taser dai Carabinieri. I militari erano intervenuti per una lite in famiglia e, secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe opposto resistenza, rendendo necessari - facebook.com Vai su Facebook