Dopo la tragedia il Play Hall sarà intitolato a Massimo Pironi | via libera dalla Prefettura

Riminitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con decreto della Prefettura di Rimini, il Palazzetto dello sport di viale Carpi diventerà ufficialmente il “Play Hall Massimo Pironi”. Un gesto che racchiude la gratitudine e l’affetto di tutta la città verso un uomo che ha saputo unire passione civile, impegno politico e grande umanità. Massimo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

