Dopo la lite con Iacchetti Eyal Mizrahi insiste | Definisci bambino? Per Onu sono bimbi per noi soldati

Tpi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna a parlare della frase che provocò la durissima reazione di Enzo Iacchetti durante una puntata di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4. Mizrahi, a margine di un flash mob organizzato a Milano per il 7 ottobre, ha infatti dichiarato: “Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni. Per l’Onu sono bambini, per Israele sono combattenti”. Quindi ha spiegato: “Ho detto definisci bambino perché la definizione di bambino è diversa a seconda dell’interlocutore. Secondo l’Onu lo è al di sotto dei 18 anni, per noi occidentali dei 10. 🔗 Leggi su Tpi.it

dopo la lite con iacchetti eyal mizrahi insiste definisci bambino per onu sono bimbi per noi soldati

© Tpi.it - Dopo la lite con Iacchetti, Eyal Mizrahi insiste: “Definisci bambino? Per Onu sono bimbi, per noi soldati”

In questa notizia si parla di: dopo - lite

Rosignano | Segue fino a casa un 45enne dopo una lite stradale e lo accoltella: 32enne arrestato

Accoltella il padre dopo una lite: “Volevo difendere nostra madre”

Accoltella il rivale dopo una lite. Accusato di tentato omicidio

dopo lite iacchetti eyalIl presidente dell'associazione Amici di Israele ritorna sulla frase che provocò la dura reazione del comico e attore - Il presidente dell'associazione Amici di Israele ritorna sulla frase che provocò la dura reazione del comico e attore Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna a parlare della ... Secondo tpi.it

dopo lite iacchetti eyalEnzo Iacchetti dopo lo scontro con Eyal Mizrahi: “Un provocatore, dovessi tornare a Cartabianca direi le stesse cose” - Enzo Iacchetti commenta su Instagram il durissimo scontro con Eyal Mizrah, presidente della Federazione Amici di Israele ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Lite Iacchetti Eyal