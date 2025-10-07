Dopo la lite con Iacchetti Eyal Mizrahi insiste | Definisci bambino? Per Onu sono bimbi per noi soldati
Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna a parlare della frase che provocò la durissima reazione di Enzo Iacchetti durante una puntata di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4. Mizrahi, a margine di un flash mob organizzato a Milano per il 7 ottobre, ha infatti dichiarato: “Quasi la metà dei combattenti di Hamas ha tra i 15 e i 18 anni. Per l’Onu sono bambini, per Israele sono combattenti”. Quindi ha spiegato: “Ho detto definisci bambino perché la definizione di bambino è diversa a seconda dell’interlocutore. Secondo l’Onu lo è al di sotto dei 18 anni, per noi occidentali dei 10. 🔗 Leggi su Tpi.it
Il presidente dell'associazione Amici di Israele ritorna sulla frase che provocò la dura reazione del comico e attore - Il presidente dell'associazione Amici di Israele ritorna sulla frase che provocò la dura reazione del comico e attore Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, torna a parlare della ... Secondo tpi.it
Enzo Iacchetti dopo lo scontro con Eyal Mizrahi: “Un provocatore, dovessi tornare a Cartabianca direi le stesse cose” - Enzo Iacchetti commenta su Instagram il durissimo scontro con Eyal Mizrah, presidente della Federazione Amici di Israele ... Da fanpage.it