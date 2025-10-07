Nella (ex)maggioranza di Beppe Sala a Palazzo Marino è ormai tutti contro tutti, con Italia Viva, Azione e Forza Italia pronte a entrare in maggioranza. Ieri il sindaco, reduce da un weekend alla Leopolda di Matteo Renzi, ha aperto ufficialmente la porta all’entrata in maggioranza di Azione. A chi chiedeva dell’appello per l’ingresso in giunta di un loro assessore arrivato dalla deputata e consigliera comunale, Giulia Pastorella, ha infatti risposto: “Possiamo guardarci, ragionarci. È chiaro che vorrei fare un ragionamento anche con il Pd e ovviamente con la mia lista”. I Verdi, “facciano come vogliono”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dopo il voto su San Siro, la maggioranza Sala è a pezzi. Il sindaco contro i Verdi, il Pd contro il sindaco e metà dem contro l’altra metà