Dopo il Pescara l' Under 21 | Silvio Baldini ripropone in azzurro l' allenamento con occhio bendato

Ricordate? Più o meno un anno fa di questi tempi, una peculiare pratica di allenamento proposta da Silvio Baldini al suo Pescara, a fine stagione promosso in Serie B via playoff, aveva fatto notizia ed era circolata in tutta Europa come grande novità. Si trattava di esercitazioni tecniche a campo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Mercato Pescara, chi arriverà dopo Corbo, Olzer e Graziani? Ecco i nomi in lista

Masci rilancia: “Pescara non può fermarsi” dopo stop elezioni estive

Ragazza annega a Pescara: era in acqua con amici che l'hanno persa di vista. Il corpo ritrovato dopo due ore

Dopo il nostro gol, nella ripresa la Sampdoria ha preso il sopravvento, approfittando di un nostro netto calo. Una prestazione da dimenticare subito. Forza Pescara - X Vai su X

Lamentava dei dolori alla spalla, ma alla fine, dopo tutti gli accertamenti, è risultata una frattura dopo la quale è stato comunque dimesso #Pescara #Cepagatti - facebook.com Vai su Facebook

