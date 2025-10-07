Dopo il Pescara l' Under 21 | Silvio Baldini ripropone in azzurro l' allenamento con occhio bendato

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricordate? Più o meno un anno fa di questi tempi, una peculiare pratica di allenamento proposta da Silvio Baldini al suo Pescara, a fine stagione promosso in Serie B via playoff, aveva fatto notizia ed era circolata in tutta Europa come grande novità. Si trattava di esercitazioni tecniche a campo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dopo - pescara

Mercato Pescara, chi arriverà dopo Corbo, Olzer e Graziani? Ecco i nomi in lista

Masci rilancia: “Pescara non può fermarsi” dopo stop elezioni estive

Ragazza annega a Pescara: era in acqua con amici che l'hanno persa di vista. Il corpo ritrovato dopo due ore

dopo pescara under 21Dopo il Pescara. l'Under 21: Silvio Baldini ripropone in azzurro l'allenamento con occhio bendato - Più o meno un anno fa di questi tempi, una peculiare pratica di allenamento proposta da Silvio Baldini al suo Pescara, a fine stagione promosso in Serie B via playoff, aveva fatto notizia e ... Scrive ilpescara.it

dopo pescara under 21Samp: da Pafundi a Cherubini, il motore è "manciniano" - I due giovani blucerchiati protagonisti del successo sul Pescara e ora impegnati nella Nazionale Under 21: fortemente voluti dal ds doriano Andrea Mancini e non dagli algoritmi del danese Fredberg ... Segnala primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Dopo Pescara Under 21