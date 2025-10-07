Dopo il pari con la Juventus Allegri-Leao vincono i dubbi Rafa non punge
Sorrisi e applausi prima (all’indirizzo di Max Allegri), urla e strafalcioni poi (rossoneri attori protagonisti). Con fischi finali per tutti. In mezzo litri di ’anestesia’ capaci di addormentare chi si aspettava ben altro show. Al di là di moduli e uomini, lo 0-0 fra Juventus e Milan è un pareggiaccio infarcito di punti interrogativi. Anche per il Diavolo, più in palla ma sprecone. Sono mancati gli attaccanti e per poter essere squadra da scudetto il Milan deve osare di più e sbagliare meno. Vero, 4 punti fra Napoli e bianconeri sono tanta roba, ma il rigore tirato in curva da Pulisic ("Mi uccide deludere questo club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dopo - pari
Allegri dopo Arsenal Milan, l’ex Juve è fiducioso: «Buon allenamento contro una delle più forti d’Europa, per 60? abbiamo giocato alla pari»
Juve, dopo il pari con la Reggiana arrivano le cessioni: si sblocca una trattativa
Paci dopo Lumezzane Inter: «Buona prestazione ma il gol del pari subito dimostra una cosa»
Juve, tifosi delusi dopo il quinto pari di fila: cosa c'è dietro i fischi allo Stadium dopo il Milan - X Vai su X
Massimo Biribanti Il punto sui biancorossi dopo il pari di Avellino: nelle due trasferte campane il tecnico sembra aver ritrovato d’incanto il suo Mantova Vai su Facebook
Dopo il pari con la Juventus. Allegri-Leao, vincono i dubbi. Rafa non punge - Sorrisi e applausi prima (all’indirizzo di Max Allegri), urla e strafalcioni poi (rossoneri attori protagonisti). Come scrive sport.quotidiano.net
Juve Milan ha evidenziato un serio problema: Allegri trovi una soluzione - Alcune cose positive ed altre da rivedere per il Milan di Massimiliano Allegri dopo il buon pari nella trasferta di Torino contro la Juventus. Da spaziomilan.it