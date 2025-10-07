Dopo il malessere di Sinner e i ritiri per il caldo l'ATP pronta al cambio di regole | Stiamo valutando

L'ATP ha fatto sapere di stare monitorando la situazione di estrema difficoltà che stanno vivendo i tennisti in campo: "Si è in fase di revisione attiva anche per la valutazione di misure aggiuntive, tra cui l'implementazione di una politica ufficiale contro il caldo estremo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dopo - malessere

Sinner dopo il ritiro in finale a Cincinnati, per malessere: “Un paio di giorni di stop e torno al lavoro”

Brasile, Bolsonaro ricoverato d’urgenza dopo un malessere

Il giocatore ha accusato un forte malessere dopo aver subito un paio di scontri di gioco - facebook.com Vai su Facebook

Sinner campione fragile? Spossatezza, vertigini, crampi: tutti i ritiri e gli infortuni di Jannik in carriera - I crampi hanno costretto l’azzurro ad abbandonare il match contro Griekspoor nel Masters 1000 di Shangai: sono sette i forfait in carriera. msn.com scrive

Sinner, ritorno alla normalità dopo il ritiro a Shanghai: il bisogno di fermarsi per ripartire - Jannik deve lavorare sulle fragilità, in difficoltà come in Cina non si era mai visto. Da msn.com