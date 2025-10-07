Dopo il Cirque du Soleil anche Barcolana usa il sito | arrivano 400 parcheggi gratuiti

Triesteprima.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Realizzati a tempo di record 399 posti auto, in zona Silos nei tre giorni clou della Barcolana, nello spiazzo antistante il Silos. Dove un tempo sorgeva il tendone del Cirque du Soleil, dal pomeriggio di giovedì 9 a domenica 12 ottobre, i cittadini e i visitatori potranno parcheggiare negli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: dopo - cirque

