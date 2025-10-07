Dopo il Cirque du Soleil anche Barcolana usa il Silos | arrivano 400 parcheggi gratuiti
Realizzati a tempo di record 399 posti auto, in zona Silos nei tre giorni clou della Barcolana, nello spiazzo antistante il Silos. Dove un tempo sorgeva il tendone del Cirque du Soleil, dal pomeriggio di giovedì 9 a domenica 12 ottobre, i cittadini e i visitatori potranno parcheggiare negli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: dopo - cirque
Dopo il Cirque du Soleil anche Barcolana usa il sito: arrivano 400 parcheggi gratuiti
Chissà se Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno trovato il tempo di ascoltare Saverio Tommasi quando racconta di essere stato «trattato come una scimmia da circo». Chissà se hanno ascoltato Paolo Romano, tornato dopo giorni di detenzione, o chi parla di - X Vai su X
"Dopo due anni, gli Zen Circus sono tornati e l’hanno fatto ricordandoci che anche con due volte vent’anni, la loro musica riesce a cantare l’attualità con un’autoironia tagliente e necessaria a denunciare, ma soprattutto raccontare la vita." Recensione in home - facebook.com Vai su Facebook
Cirque du Soleil, nel 2026 a Roma e Bergamo lo show “OVO” - Roma e Bergamo ospiteranno le due tappe italiane di "OVO", lo show del Cirque du Soleil in una versione completamente rivisitata. Da spettakolo.it
«Cirque du Soleil» a Choruslife Arena con lo spettacolo «Ovo» dal 9 al 12 aprile - Cirque du Soleil torna in Italia e farà quattro date alla Choruslife Arena di Bergamo dal 9 al 12 ... Riporta ecodibergamo.it