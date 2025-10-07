Dopo il caso De Martino il garante della Privacy avverte CamHub | vietata la diffusione di video rubati nelle case degli italiani

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La raccolta e la successiva diffusione di video estratti abusivamente da telecamere posizionate in luoghi privati all’interno del territorio italiano, vìola la normativa privacy europea e nazionale. Questa la comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali su un provvedimento di avvertimento adottato, in via d’urgenza, nei confronti della società statunitense ICF Technology, che gestisce il sito CamHub. L’avvertimento dell’Autorità è arrivato dopo i recenti e gravi episodi di cronaca, che hanno coinvolto anche personaggi del mondo dello spettacolo come Stefano De Martino. L’avviso: se il sito viene riattivato c’è trattamento illecito di dati personali. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

