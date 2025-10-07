Dopo il caso De Martino il garante della Privacy avverte CamHub | vietata la diffusione di video rubati nelle case degli italiani
La raccolta e la successiva diffusione di video estratti abusivamente da telecamere posizionate in luoghi privati all’interno del territorio italiano, vìola la normativa privacy europea e nazionale. Questa la comunicazione del Garante per la protezione dei dati personali su un provvedimento di avvertimento adottato, in via d’urgenza, nei confronti della società statunitense ICF Technology, che gestisce il sito CamHub. L’avvertimento dell’Autorità è arrivato dopo i recenti e gravi episodi di cronaca, che hanno coinvolto anche personaggi del mondo dello spettacolo come Stefano De Martino. L’avviso: se il sito viene riattivato c’è trattamento illecito di dati personali. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: dopo - caso
Donne spiate e foto in rete, l’appello a reagire dopo il caso ‘Mia moglie’: “Ribellatevi”
Dopo “Mia Moglie”, scoppia il caso Phica.eu: politiche e influencer vittime di foto non consensuali
Video intimi rubati dai sistemi di sorveglianza e venduti online, il sito scoperto dopo il caso Stefano De Martino e Caroline Tronelli
IL RISVEGLIO DOPO LA BLEFAROPLASTICA SUPERIORE DI REVISIONE Vi presento il caso di una paziente che in passato aveva eseguito un intervento di correzione di ptosi palpebrale monolaterale destra. Nel corso del tempo la paziente ha sviluppato un - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco, svolta dopo 18 anni: tutti gli aggiornamenti in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
Dopo il caso De Martino il garante della Privacy avverte CamHub: vietata la diffusione di video rubati nelle case degli italiani - La piattaforma non è più raggiungibile dall'Italia ... Segnala open.online
Stefano De Martino rompe il silenzio sul caso dei video rubati: "Non lo auguro a nessuno" - Durante la sua partecipazione al Rumore Festival organizzato da Fanpage, Stefano De Martino ha affrontato uno dei capitoli più difficili e intimi della sua vita privata: la diffusione illecita dei ... Segnala comingsoon.it