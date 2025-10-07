Dopo anni di inviti e attese la conduttrice di Uomini e Donne avrebbe accettato la proposta di Francesca Fagnani Ma il suo ruolo è ancora un mistero

D opo anni di attesa e un corteggiamento costante, Francesca Fagnani sarebbe riuscita nell’impresa: convincere Maria De Filippi a partecipare a Belve. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la conduttrice di Amici avrebbe accettato di prendere parte alla nuova edizione del programma, in partenza il 28 ottobre. Una decisione arrivata in gran segreto, come si conviene a due professioniste del silenzio mediatico, entrambe abituate a proteggere i propri progetti fino all’ultimo momento. Fiorello è un «belvo» a “Viva Rai 2”: la trasformazione che fa ridere anche Francesca Fagnani X Leggi anche › Francesca Fagnani: «La belva peggiore? Enrico Mentana». 🔗 Leggi su Iodonna.it

