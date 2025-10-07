Dopo 12 anni la Spagna ammette | Quello di Mario Biondo non fu suicidio ma adesso è troppo tardi

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una svolta, che però ha il sapore della beffa. Dodici anni dopo la controversa morte del cameraman palermitano Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, un tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso dell'uomo, sposato con la presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dopo - anni

Flash, il villain classico con nuovi poteri permanenti dopo 60 anni

Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

Film psicologico di jennifer lawrence: l’attesa dopo otto anni

dopo 12 anni spagnaMario Biondo, 12 anni dopo per la Corte spagnola non fu suicidio - Dodici anni dopo la controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman, marito della presentatrice ... Scrive ansa.it

dopo 12 anni spagnaCaso Mario Biondo, dopo 12 anni dalla morte la Spagna apre all'ipotesi omicidio - Il cameraman italiano venne ritrovato morto impiccato a una libreria nella casa in cui viveva con la moglie, Raquel Sanchez Silva, nella centrale Calle Magdalena a Madrid, mentre la presentatrice era ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dopo 12 Anni Spagna