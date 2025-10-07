Dopo 12 anni la Spagna ammette | La morte di Mario Biondo non fu suicidio ma ormai è troppo tardi
Dopo dodici anni di battaglie e silenzi giudiziari, la giustizia spagnola ammette finalmente che Mario Biondo non si sarebbe tolto la vita. Il cameraman palermitano, trovato morto il 30 maggio 2013 nel suo appartamento di Madrid, era stato sposato con la nota conduttrice spagnola Raquel Sanchez Silva. Il caso, archiviato allora come suicidio, torna oggi al centro dell'attenzione: un provvedimento dell' Audiencia Provinciale di Madrid riconosce per la prima volta che la morte di Biondo potrebbe essere stata un omicidio, confermando la tesi già avanzata dal Tribunale di Palermo nel 2022.
Caso Mario Biondo, dopo 12 anni dalla morte la Spagna apre all'ipotesi omicidio - Il cameraman italiano venne ritrovato morto impiccato a una libreria nella casa in cui viveva con la moglie, Raquel Sanchez Silva, nella centrale Calle Magdalena a Madrid, mentre la presentatrice era ... Da tg24.sky.it
Mario Biondo, 12 anni dopo per la Corte spagnola non fu suicidio - Dodici anni dopo la controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman, marito della presentatrice ... Secondo ansa.it