Dopo 12 anni la Spagna ammette | La morte di Mario Biondo non fu suicidio ma ormai è troppo tardi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una verità che arriva troppo tardi. Dopo dodici anni di battaglie e silenzi giudiziari, la giustizia spagnola ammette finalmente che Mario Biondo non si sarebbe tolto la vita. Il cameraman palermitano, trovato morto il 30 maggio 2013 nel suo appartamento di Madrid, era stato sposato con la nota conduttrice spagnola Raquel Sanchez Silva. Il caso, archiviato allora come suicidio, torna oggi al centro dell’attenzione: un provvedimento dell’ Audiencia Provinciale di Madrid riconosce per la prima volta che la morte di Biondo potrebbe essere stata un omicidio, confermando la tesi già avanzata dal Tribunale di Palermo nel 2022. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

