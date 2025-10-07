Doors of Change alla Reggia di Caserta | il boudoir di Maria Carolina come non l’avete mai visto
Venerdì 17 ottobre 2025, la Reggia di Caserta sarà protagonista di Doors of Change, uno degli eventi diffusi promossi dalla Fondazione CHANGES nell’ambito del progetto Pnrr Changes – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society. L’iniziativa coinvolgerà oltre 60 luoghi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: doors - change
DOORS OF CHANGE. VEIO - Una metropoli etrusca ?18 ottobre: archeotrekking a Veio con visita alla tomba dei Leoni Ruggenti ?19 ottobre: presentazione dei primi risultati delle indagini del CNR-ISPC in loc. Casa Agrifoglio (scavo in concessione) e vi - facebook.com Vai su Facebook
Reggia di Caserta, il boudoir regale di Maria Carolina rinasce in 3D - Un boudoir regale torna accessibile grazie al digitale: venerdì 17 ottobre, alla Reggia di Caserta, il Museo del Ministero della Cultura presenta una doppia ... Segnala pupia.tv
Doors of CHANGE - Patrimonio culturale e ricerca, oltre 60 luoghi in Italia aprono le porte all’innovazione con il progetto “Doors of CHANGE” Dal 17 al 19 ottobre un grande evento diffuso mette in rete musei, archivi, ... Da exibart.com