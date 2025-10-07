"Nell’ultimo anno, otto misure cautelari su dieci sono state emesse per reati orientati dal genere, cioè violenze sessuali, atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi". È questo il dato con il quale il presidente del Tribunale Fabio Roia rende lapidario quanto la violenza contro le donne sia attuale, corrosiva, estesa. Un dato che riecheggia ancora più forte per l’occasione nel quale viene riportato: l’anniversario della nascita della Fondazione Giulia Cecchettin, il cui femminicidio, ormai quasi due anni fa, è stato uno spartiacque nell’opinione pubblica. Eppure, non c’è una fine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donne nel mirino, l’allarme di Roia: "8 misure cautelari su 10 per violenze. Braccialetti elettronici? Così non va"