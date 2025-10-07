Donna uccisa a Lonato del Garda | fermati madre e figlio 16enne le immagini della sparatoria

Scene drammatiche a Lonato del Garda, nel Bresciano: una sparatoria nel campo nomadi è costata la vita a Dolores Dori, 44 anni. La donna è stata ferita a morte da tre colpi di pistola e abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano, dove è deceduta poco dopo. I carabinieri hanno fermato la madre, 59 anni, e il figlio 16enne, che avrebbe ripreso la scena con lo smartphone. Nel video, ora al vaglio degli inquirenti, si vedono i momenti concitati dello scontro a fuoco che ha coinvolto la vittima e un uomo che ha risposto agli spari. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Donna uccisa a Lonato del Garda: fermati madre e figlio 16enne, le immagini della sparatoria

DONNA UCCISA A GELA, CONVIVENTE 40ENNE ARRESTATO

Dolores Dori: il video della sparatoria. Arrestati il figlio 16enne e la madre della donna uccisa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbero stati loro ad iniziare il conflitto a fuoco.

Donna uccisa a Lonato del Garda, fermati la madre e il fratello - I carabinieri hanno arrestato una donna di 59 anni e il figlio sedicenne, madre e fratello di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano.

Donna uccisa, si conferma la pista della sparatatoria in una faida familiare - I carabinieri hanno fermato oggi, 6 ottobre, la madre e il figlio della 44enne, ancora ricercate altre persone: secondo l'ipotesi investigativa, i tre si sarebbero recati in auto nel campo nomadi per ...