Donna stuprata e massacrata per strada a Sondrio aveva l’orecchio staccato a morsi | arrestato giovane straniero

Sondrio – Una donna di 44 anni è stata stuprata, picchiata, rapinata e lasciate quasi esanime a terra poco lontano dalla stazione degli autobus di Sondrio. La violenza è avvenuta in via Morbegno poco dopo le 23 di lunedì sera. All’alba di martedì la polizia di Stato di Sondrio ha arrestato l’uomo sospettato di essere l’aggressore: si tratta di un giovane di 24 anni, originario del Mali e residente nel Centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina. Brutale violenza. Dopo l’aggressione, lunedì sera. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti su segnalazione del 118, che aveva soccorso la donna trovata a terra, sanguinante e in stato di semicoscienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
