Donna rapinata e violentata in strada a Sondrio aveva l'orecchio lacerato a morsi | arrestato un 24enne

Una donna di 44 anni è stata rapinata, picchiata e violentata non lontano dalla stazione degli autobus di Sondrio, in Valtellina. Avviate le indagini, alle prime ore di questa mattina, martedì 7 ottobre, la polizia ha arrestato un giovane di 24 anni con le accuse di violenza sessuale, rapina e lesioni personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggredisce una donna per strada a Sondrio, la violenta e la rapina: arrestato un 24enne - Il presunto aggressore è un richiedente asilo che risiede in una comunità nella vicina Colorina ... Segnala rainews.it

Donna rapinata e violentata in strada a Sondrio, aveva l’orecchio lacerato a morsi: arrestato un 24enne - Una donna di 44 anni è stata rapinata, picchiata e violentata non lontano dalla stazione degli autobus di Sondrio, in Valtellina ... fanpage.it scrive