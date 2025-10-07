Donna italiana morta a Formentera Guardia civil | L’autopsia esclude la morte violenta

Il comando della Guardia Civil delle Baleari dopo i primi esiti dell'autopsia in una nota assicura che la morte "non è avvenuta per un evento violento".

Le indagini sulla morte di una donna italiana a Formentera. A ucciderla, secondo gli inquirenti spagnoli, il compagno, anche lui italiano, ora in stato di fermo. Simona Decina #GR1

Luisa Asteggiano morta a Formentera, esclusa la violenza di genere: la verità dall'autopsia - Nuovi sviluppo sulla morte di Luisa Asteggiano, l'italiana di 45 anni di Bra, ritrovata senza vita la mattina presto di domenica 5 ottobre nel suo appartamento a Formentera.

Formentera, italiana trovata morta in casa a Es Pujols: fermato il compagno - L'uomo, un 51enne originario di Busto Arsizio, è il titolare di un'agenzia di viaggi e aveva una relazione con la vittima.