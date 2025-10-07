Donna investita da un' auto in corso Umberto I a Montesilvano è grave

7 ott 2025

Una donna di 51 anni è finita in ospedale per i traumi riportati dopo essere stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto nella serata di martedì 7 ottobre, in corso Umberto I, a Montesilvano. Stando alle prime informazioni, la donna stava attraversando.

