’Donna con te’ Ecco lo sportello dei centri antiviolenza

Offida arriva un nuovo presidio a sostegno delle donne: ieri, è stato inaugurato lo sportello dei centri antiviolenza della provincia di Ascoli ‘Donna con Te’, gestito dalla cooperativa sociale On the Road. Il servizio sarà operativo dal 17 ottobre in via Giovanni Vannicola 5, ogni venerdì dalle 10 alle 12, e potrà essere contattato allo 0736 880394. Si tratta di un’iniziativa che consolida il percorso che On the Road porta avanti da oltre 15 anni nel contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di creare spazi sicuri di ascolto e orientamento per le donne che vogliono intraprendere un cammino di fuoriuscita dalla violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Donna con te’. Ecco lo sportello dei centri antiviolenza

