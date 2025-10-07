Donna aggredita e rapinata | Ormai a Sondrio c' è paura a uscire la sera
Non sono tardate ad arrivare le reazioni dopo la brutale aggressione avvenuta nella serata di ieri a Sondrio ai danni di una donna di 44 anni.Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Mauro Verga, presidente del circolo di Sondrio di Fratelli d'Italia:Fratelli d'Italia Sondrio esprime. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
