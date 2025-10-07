Il Donegal Irish Pub di Ancona celebra il proprio trentesimo anniversario. E per festeggiare propone ai suoi affezionati frequentatori una vera e propria maratona musicale. L’appuntamento è per domani sera (ore 21). A organizzare l’evento sono The Steel Bones, Carlo Lantieri e Mirco Agostini. Si annuncia una serata a tutto rock, che avrà come protagonista principale The Steel Bones, ma che sarà animata da moltissimi ospiti, tra gruppi e cantanti. Si tratta di band e artisti ‘storici’ della scena musicale anconetana, o comunque noti e apprezzati dal pubblico, non solo anconetano: The jammers. Slowband, PYT, YO Sister, The IF, Cagiara Sband, Anonymous, Quartetto C’entra, Rockompany, Alessandra Gallicchio, Patrik Pambianco, Mary & Rick country quartet, Marco AM Amaolo, Cristiana Beato e Matt & Nello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Donegal", maratona musicale per festeggiare i 30 anni del locale