Donatella Di Cesare flop pesante in Calabria La débacle della docente rossa che elogiava Barbara Balzerani capolista per Avs

Il flop di Donatella di Cesare in Calabria è clamoroso. La professoressa, volto tv noto per la sua acredine contro il governo e per aver elogiato la brigatista Balzerani in un post che suscitò un putiferio, era candidata nelle liste di Avs. Ma ha raccolto risultati deludenti. Eppure era capolista, segno che molto contava su di lei la sinistra radicale in appoggio al candidato Pasquale Tridico. E’ andata male. Sia nella circoscrizione nord che in quella sud, nonostante fosse capolista, non è stata la più votata nelle liste di Bonelli e Fratoianni. In quella meridionale, pur avendo raccolto 1115 preferenze, le sono stati preferiti sia Michele Tripodi che Salvatore Fuda e Demetrio Delfino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

