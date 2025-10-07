Donald Trump attacca Greta Thunberg | Ha un problema di gestione della rabbia E lei ribatte | Dammi dei consigli mi sembra che ne soffra anche tu – Il video

Open.online | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata italiana di lunedì 6 ottobre, rispondendo a una domanda sulla Flotilla, il presidente americano Donald Trump si è lanciato in un attacco aperto contro l’attivista Greta Thunberg. «Lei è una piantagrane», ha ripetuto il presidente, « Non si occupa più di ambiente ». Per poi rincarare la dose: «Lei ha un problema di gestione della rabbia, penso che dovrebbe vedere un dottore. Per essere giovane è così arrabbiata, così fuori di sè». La risposta di Greta Thunberg. La replica dell’attivista non si è fatta attendere. «Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora le sue opinioni molto lusinghiere nei miei confronti, e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale», ha scritto in un post sui social. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

donald trump attacca gretaDonald Trump attacca Greta Thunberg, "consulti un medico per il problema di gestione della rabbia" - Trump attacca Greta Thunberg per la missione pro Palestina, "piantagrane arrabbiata". virgilio.it scrive

donald trump attacca gretaTrump attacca Greta Thunberg: “È una pazza piantagrane che dovrebbe farsi curare” - Il presidente Usa Donald Trump insulta Greta Thunberg: “È una pazza piantagrane con problemi di rabbia. Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Attacca Greta