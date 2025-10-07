Donald Trump attacca Greta Thunberg | Ha un problema di gestione della rabbia E lei ribatte | Dammi dei consigli mi sembra che ne soffra anche tu – Il video
Nella serata italiana di lunedì 6 ottobre, rispondendo a una domanda sulla Flotilla, il presidente americano Donald Trump si è lanciato in un attacco aperto contro l’attivista Greta Thunberg. «Lei è una piantagrane», ha ripetuto il presidente, « Non si occupa più di ambiente ». Per poi rincarare la dose: «Lei ha un problema di gestione della rabbia, penso che dovrebbe vedere un dottore. Per essere giovane è così arrabbiata, così fuori di sè». La risposta di Greta Thunberg. La replica dell’attivista non si è fatta attendere. «Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora le sue opinioni molto lusinghiere nei miei confronti, e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale», ha scritto in un post sui social. 🔗 Leggi su Open.online
