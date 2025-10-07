Don Ciro a processo il racconto di un ragazzino | Mi ha fatto toccare le sue parti intime poi mi sono trovato a letto con lui

Le accuse sono pesanti, pesantissime. Violenza sessuale aggravata su minori: è questa l'ipotesi di reato che viene contestata a don Ciro Panigara, l'ex parroco di San Paolo, in provincia di Brescia, arrestato circa sei mesi fa dopo la segnalazione di un'educatrice della parrocchia, a sua volta. 🔗 Leggi su Today.it

Accusato di abusi sessuali su 7 adolescenti di San Paolo: don Ciro Panigara va a processo

A gennaio 2026 inizierà il processo nei confronti di don Ciro Panigara. Il sacerdote, 49 anni, è accusato di aver abusato di sette ragazzini dagli undici ai tredici anni Gli inquirenti hanno poi scoperto che altri sei giovani avrebbero subito abusi. Uno sarebbe stat

Abusi su minori, don Ciro a processo: "Mi ha fatto toccare le sue parti intime" - Violenza sessuale aggravata su minori: è l'ipotesi di reato (pesantissima) che viene contestata a don Ciro Panigara, l'ex parroco di San Paolo – ma che in passato ha avuto diversi incarichi in provinc ... bresciatoday.it scrive

Violenza sessuale su minori, don Ciro Panigara a processo in gennaio - L'ex parroco deve rispondere di violenza sessuale aggravata su sette minori, abusati quando era in servizio nelle parrocchie di Adro e San Paolo. Come scrive quibrescia.it