Don Ciro a processo il racconto di un ragazzino | Mi ha fatto toccare le sue parti intime poi mi sono trovato a letto con lui

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le accuse sono pesanti, pesantissime. Violenza sessuale aggravata su minori: è questa l'ipotesi di reato che viene contestata a don Ciro Panigara, l'ex parroco di San Paolo, in provincia di Brescia, arrestato circa sei mesi fa dopo la segnalazione di un'educatrice della parrocchia, a sua volta. 🔗 Leggi su Today.it

Accusato di abusi sessuali su 7 adolescenti di San Paolo: don Ciro Panigara va a processo

don ciro processo raccontoAbusi su minori, don Ciro a processo: "Mi ha fatto toccare le sue parti intime" - Violenza sessuale aggravata su minori: è l'ipotesi di reato (pesantissima) che viene contestata a don Ciro Panigara, l'ex parroco di San Paolo – ma che in passato ha avuto diversi incarichi in provinc ... bresciatoday.it scrive

don ciro processo raccontoViolenza sessuale su minori, don Ciro Panigara a processo in gennaio - L'ex parroco deve rispondere di violenza sessuale aggravata su sette minori, abusati quando era in servizio nelle parrocchie di Adro e San Paolo. Come scrive quibrescia.it

