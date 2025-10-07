Domenica Sportiva Panatta rompe il silenzio su Sinner dopo Shanghai | Perché si é ritirato

Panatta rompe il silenzio su Sinner dopo Shanghai: “Perché si é ritirato” – Il Masters 1000 di Shanghai, uno degli appuntamenti di spicco del circuito ATP, si è trasformato in un banco di prova estremo per gli atleti, messi alla prova da condizioni climatiche eccezionalmente difficili. Il weekend tennistico è stato caratterizzato da episodi preoccupanti, tra cui lo svenimento di Marton Fucsovics e i malesseri di Taylor Fritz, Giovanni Mpetshi Perricard, Facundo Comesana e Novak Djokovic. In questo contesto, il ritiro di Jannik Sinner nel terzo set contro Tallon Griekspoor ha suscitato grande attenzione, dopo che il tennista altoatesino è stato colpito da crampi violenti che lo hanno costretto a interrompere la partita. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Domenica Sportiva”, Panatta rompe il silenzio su Sinner dopo Shanghai: “Perché si é ritirato”

Panatta e il ritiro di Sinner: “Condizioni a Shanghai brutali". Poi l'analisi: "Molti giocatori...” - L’ex tennista azzurro lancia l’allarme: “C'è un tasso di umidità del 95% e un tasso di inquinamento dell'84%, che è indicato come malsano ed è sconsigliata l'attività sportiva” ... Da tuttosport.com

Panatta durissimo sul torneo di Shanghai: "Condizioni brutali, Sinner si è ritirato perché..." - Lo svenimento di Fucsovics, i malori di Fritz e Mpetshi Perricard, i giramenti di testa di Comesana e Djokovic e il forfait di Atmane. Riporta msn.com