Domenica di carta | visite gratuite e passaggi segreti a Palazzo Medici Riccardi
In occasione della Domenica di Carta 2025, iniziativa promossa dal Ministero della cultura per valorizzare il patrimonio di carta custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato, le biblioteche di Palazzo Medici Riccardi aprono letteralmente le porte al pubblico.Grazie alla sinergia tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In occasione di Domenica di carta, appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura per valorizzare il patrimonio conservato in Archivi di Stato e Biblioteche, si terrà "L’Archivio ritrovato di Arnaldo Mussolini: la storia, i documenti, il restauro". L’even - facebook.com Vai su Facebook
Domenica di Carta: Biblioteche e Archivi del Ministero della Cultura aprono straordinariamente il 12 ottobre 2025 con un tema: "Biblioteche in famiglia", che avvia ai luoghi familiari della nostra Storia. Clicca sul link per tutti gli appuntamenti: https://biblioteche.c - X Vai su X
Firenze, il 12 ottobre visite gratuite e passaggi ‘segreti’ a Palazzo Medici Riccardi - In occasione della Domenica di Carta 2025, iniziativa promossa dal Ministero della cultura per valorizzare il patrimonio di carta custodito nelle biblioteche e negli archivi ... Si legge su msn.com
Domenica di carta 2025: iniziative dell’Archivio di Stato di Siena - L’Archivio di Stato di Siena, in occasione della Domenica di carta 2025, propone l’apertura straordinaria del Museo delle Biccherne e Domenica 12 ottobre il museo delle Biccherne e la Mostra do ... Secondo ilcittadinoonline.it