Domenica di carta | insoliti e ignoti gli archivi privati dove non te li aspetti…e i loro documenti più inconsueti e stravaganti

Padovaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Archivio di Stato di Padova presenta l’esposizione documentaria “Insoliti (e) ignoti. Gli archivi privati dove non te li aspetti. e i loro documenti più inconsueti e stravaganti” che si terrà domenica 12 ottobre 2025 in occasione della Domenica di Carta, importante evento di valorizzazione del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: domenica - carta

Carta d’identità a Roma: open day sabato 2 e domenica 3 agosto

Carta d'identità a Roma: open day sabato 23 e domenica 24 agosto

Carta d'identità a Roma: open day sabato 6 e domenica 7 settembre

Cerca Video su questo argomento: Domenica Carta Insoliti Ignoti