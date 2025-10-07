Domenica di carta | insoliti e ignoti gli archivi privati dove non te li aspetti…e i loro documenti più inconsueti e stravaganti
L’Archivio di Stato di Padova presenta l’esposizione documentaria “Insoliti (e) ignoti. Gli archivi privati dove non te li aspetti. e i loro documenti più inconsueti e stravaganti” che si terrà domenica 12 ottobre 2025 in occasione della Domenica di Carta, importante evento di valorizzazione del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
DOMENICA DI CARTA - 12 ottobre Domenica 12 ottobre, ore 9:30, ti invitiamo a un'esperienza unica: una passeggiata nella Valle delle Cartiere con speciale visita guidata! Risaliremo il fiume seguendo le tracce degli antichi artigiani, scoprendo le storie - facebook.com Vai su Facebook
Domenica di Carta: Biblioteche e Archivi del Ministero della Cultura aprono straordinariamente il 12 ottobre 2025 con un tema: "Biblioteche in famiglia", che avvia ai luoghi familiari della nostra Storia. Clicca sul link per tutti gli appuntamenti: https://biblioteche.c - X Vai su X