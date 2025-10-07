Domanda di elettricità in forte crescita | rinnovabili pronte a superare il carbone
di Ivan Manzo del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato il 17 settembre 2025 La richiesta globale di elettricità è in crescita e tutte le analisi concordano che continuerà a farlo. Come verrà soddisfatta? Secondo l’ Electricity mid-year update dell’Iea (Agenzia internazionale dell’energia), pubblicato a luglio, la domanda di elettricità è destinata a crescere del 3,3% nel 2025 e del 3,7% nel 2026 (ben al di sopra della media del 2,6% del periodo 2015-2023). Siamo di fronte a uno dei ritmi più rapidi e sostenuti degli ultimi dieci anni, necessario per alimentare fabbriche ed elettrodomestici, raffrescare e riscaldare gli edifici, gestire i data center, ricaricare i veicoli elettrici, e così via. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: domanda - elettricit
Regno Unito: energia pulita copre al 100% la domanda per un record di 87 ore. Il 12 settembre 2025, per quattro ore consecutive, le fonti di energia pulita hanno generato elettricità sufficiente a coprire il 100% della domanda nazionale. - X Vai su X
Per la prima volta, la Gran Bretagna ha soddisfatto la sua domanda di elettricità per ben 87 ore consecutive grazie a fonti di energia pulita! Questo traguardo, emerso da un’analisi di Carbon Brief, segna un incredibile progresso rispetto alle sole 2,5 ore del Vai su Facebook
Domanda di elettricità in forte crescita: rinnovabili pronte a superare il carbone - Questo porterà la produzione a un nuovo massimo storico, con prezzi ancora elevati nell’Unione europea rispetto a Sta ... ansa.it scrive
Domanda elettrica in Italia ad agosto 2025: crescono rinnovabili - Ad agosto 2025 il fabbisogno di energia elettrica in Italia ha registrato un calo, in base a quanto emerso dai dati di Terna. Si legge su msn.com