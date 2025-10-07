Domanda di elettricità in forte crescita | rinnovabili pronte a superare il carbone

di Ivan Manzo del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato il 17 settembre 2025 La richiesta globale di elettricità  è in crescita e tutte le analisi concordano che continuerà a farlo. Come verrà soddisfatta? Secondo  l’ Electricity mid-year update  dell’Iea  (Agenzia internazionale dell’energia), pubblicato a luglio,  la domanda di elettricità è destinata a crescere  del 3,3% nel 2025 e del 3,7% nel 2026 (ben al di sopra della media del 2,6% del periodo 2015-2023). Siamo di fronte a uno dei ritmi più rapidi e sostenuti degli ultimi dieci anni, necessario per alimentare fabbriche ed elettrodomestici, raffrescare e riscaldare gli edifici, gestire i data center, ricaricare i veicoli elettrici, e così via. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

