Dolores Dori | la madre regina sinti il mancato consenso al matrimonio della figlia Ecco perché è stata uccisa

Non poteva accettare il matrimonio della figlia con un giovane appartenente a una famiglia rivale, e per questa ragione lo scorso 2 ottobre Dolores Dori si sarebbe recata al campo nomadi di Lonato, nei pressi di Desenzano del Garda, trovando purtroppo la morte. Con lei, la madre, regina sinti di Pistoia, e uno dei suoi figli, un ragazzo di 16 anni. Tutto fa pensare che la loro fosse una sorta di spedizione punitiva. Emergono dunque ulteriori dettagli circa la sparatoria avvenuta al campo nomadi di Lonato. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, quel giorno Dolores (44 anni, e madre di otto figli) era partita da Camponogara (Venezia), dove risiedeva con la famiglia, per raggiungere Lonato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dolores Dori: la madre "regina sinti", il mancato consenso al matrimonio della figlia. Ecco perché è stata uccisa

