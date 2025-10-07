Dog e Family sport festival 2025 giornata di sport benessere e amore per gli animali
Si è rivelata un successo “Dog & Family Sport Festival 2025”, un evento dedicato allo sport, al divertimento e al benessere, nato per promuovere la cultura dell’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva e l’amore per gli animali. Il Parco Borsellino di Gravina ha aperto per tutta la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
L'Associazione Pet Paradise di Catania, con il patrocinio del Comune di Gravina di Catania e in collaborazione con lo CSAIN – Centri Sportivi Aziendali e Industriali Sicilia, organizza la quinta edizione del "Dog & Family Sport Festival", in programma domenic