Dog e Family sport festival 2025 giornata di sport benessere e amore per gli animali

Si è rivelata un successo “Dog & Family Sport Festival 2025”, un evento dedicato allo sport, al divertimento e al benessere, nato per promuovere la cultura dell’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva e l’amore per gli animali. Il Parco Borsellino di Gravina ha aperto per tutta la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

