Documenti consegnati in ritardo ai consiglieri Impossibile attività di controllo
Tensione in consiglio comunale a Casal di Principe per il ritardo nella consegna della documentazione agli eletti. A sollevare la questione è la consigliera di opposizione Lia Caterino, presidente della prima commissione consiliare, che lamenta la difficoltà dei consiglieri nell’esercitare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: documenti - consegnati
Proprietà Inter e Milan, chiariti i dubbi: i documenti ufficiali consegnati per il dossier San Siro
Un recente pronunciamento della #CorteCostituzionale ha affrontato una questione che tocca da il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria: l’utilizzabilità dei #documenti non consegnati durante le fasi di #controllofiscale - X Vai su X
#poggibonsi, Fratelli d'Italia lascia l'aula: “Documenti del bilancio consegnati in ritardo” Vai su Facebook