Djokovic si fa male ma vola ai quarti | Munar battuto a Shanghai

(Adnkronos) – Novak Djokovic avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai oggi, martedì 7 ottobre. Il serbo, numero 5 del mondo e 4 del seeding, supera lo spagnolo Jaume Munar, numero 41 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo due ore e 40 minuti. Al prossimo turno Djokovic troverà il belga Zizou Bergs, che ha superato il canadese Gabriel Diallo. Nel quarto game del primo set il vincitore di 24 titoli dello Slam si procura un infortunio alla caviglia nel tentativo di recuperare una palla corta dell’avversario. Dopo essere stato trattato dal fisioterapista e aver preso un antidolorifico, il serbo continua il match, seppur con qualche problema di mobilità, andato via via migliorando. 🔗 Leggi su Seriea24.it

