Djokovic shock! Crolla a terra dopo lo scambio con Munar
Spavento per Novak Djokovic durante il match di terzo turno al Masters 1000 di Shanghai contro Jaume Munar. Dopo il set point conquistato dallo spagnolo, il serbo è stramazzato al suolo per il caldo e l'umidità, rimanendo a terra per diversi istanti. L'ex numero uno del mondo si è poi ripreso, riuscendo a vincere il terzo e decisivo set e accedendo così ai quarti di finale, dove sfiderà il belga Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cambia vita! La decisione shock di Djokovic
Djokovic avanza a Shanghai dopo vomito e crollo fisico: a fine incontro infrange il protocollo - Novak Djokovic ha vinto un match in modo eroico contro lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai
Djokovic infinito: Munar lotta oltre 2 ore e mezza ma poi si arrende. Nole vola ai quarti a Shanghai - Dall'infortunio al crollo sul campo, il serbo riesce ad avere la meglio sullo spagnolo.