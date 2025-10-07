Djokovic shock! Crolla a terra dopo lo scambio con Munar

Spavento per Novak Djokovic durante il match di terzo turno al Masters 1000 di Shanghai contro Jaume Munar. Dopo il set point conquistato dallo spagnolo, il serbo è stramazzato al suolo per il caldo e l'umidità, rimanendo a terra per diversi istanti. L'ex numero uno del mondo si è poi ripreso, riuscendo a vincere il terzo e decisivo set e accedendo così ai quarti di finale, dove sfiderà il belga Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

