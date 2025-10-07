Djokovic shock! Crolla a terra dopo lo scambio con Munar

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spavento per Novak Djokovic durante il match di terzo turno al Masters 1000 di Shanghai contro Jaume Munar. Dopo il set point conquistato dallo spagnolo, il serbo è stramazzato al suolo per il caldo e l'umidità, rimanendo a terra per diversi istanti. L'ex numero uno del mondo si è poi ripreso, riuscendo a vincere il terzo e decisivo set e accedendo così ai quarti di finale, dove sfiderà il belga Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

