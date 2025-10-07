Djokovic non si arrende mai | è ai quarti a Shanghai Battendo Munar e Federer

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il serbo alla fine del secondo set sembra non reggersi in piedi, poi centra l’undicesimo quarto di finale consecutivo in un Masters 1000: meglio del campione svizzero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Djokovic infinito: Munar lotta oltre 2 ore e mezza ma poi si arrende. Nole vola ai quarti a Shanghai - Dall'infortunio al crollo sul campo, il serbo riesce ad avere la meglio sullo spagnolo. tuttosport.com scrive

