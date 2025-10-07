Djokovic battuto un altro record | il serbo supera ogni ostacolo a Shanghai

Novak Djokovic supera Munar nonostante alcuni problemi fisici e batte un altro record nella sua straordinaria carriera.  Prosegue il penultimo Masters 1000 della stagione. Il tabellone dei quarti di finali si sta completando piano piano, domani le ultime sfide agli ottavi. Nella mattinata di oggi hanno superato il turno Bergs e Rune, rispettivamente contro Diallo e Mpetshi Perricard. Nel pomeriggio, poi, è toccata a Novak Djokovic. L’ex primo al mondo, nonostante l’età, vuole essere ancora protagonista. A Shanghai, senza Sinner e Alcaraz, può tornare ad alzare un trofeo. Dopo aver superato Cilic e Hanfmann nei primi due turni, il serbo ha avuto la meglio anche negli ottavi di finale contro Jaume Munar. 🔗 Leggi su Sportface.it

