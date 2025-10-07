Djokovic batte Munar a Shanghai ma la sua partita è un calvario | si fa male alla caviglia lotta contro il caldo e vomita di nuovo
Novak Djokovic batte caviglia, problemi intestinali, caldo, umidità, pressione e Munar e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista serbo soffre, sembra quasi sempre sull’orlo di arrendersi ma alla fine batte Jaume Munar e diventa il più anziano di sempre a qualificarsi tra i primi otto del torneo cinese. 6-3, 5-7, 6-2 in quasi tre ore di partita in cui Djokovic si è prima fatto male alla caviglia nel primo set, ha resistito, ha preso un antidolorifico per tornare in campo e non ha mai trovato la forma migliore, poi ha patito caldo e umidità vicina all’80%. Djokovic ha infatti chiesto l’intervento del medico e tra primo e secondo set si è accasciato a terra, stremato dalle fatiche del match, accentuate dal caldo opprimente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: djokovic - batte
Sinner-Auger Aliassime, semifinale: Jannik avanti di un break Diretta 3-1 | Alcaraz batte Djokovic
Us Open, Djokovic batte Tien dopo intervento del medico in campo. Cos’è successo
Us Open, Djokovic batte Fritz e raggiunge Alcaraz in semifinale
Djokovic è sempre di più il re dei 1000 Il serbo batte Munar per 6-3 5-7 6-2 e si qualifica ai quarti di finale di Shanghai per l'undicesima volta su undici partecipazioni. Djokovic batte un altro record: supera Federer diventando il più anziano giocato - X Vai su X
DJOKOVIC AGLI OTTAVI A SHANGHAI Novak Djokovic batte un quasi perfetto Hanfmann in condizioni di gioco estreme a Shanghai. Il serbo è riuscito a rimontare e vincere per 4-6 7-5 6-3, incassando così la sua 41ª vittoria nel torneo. Agli ottavi avrà Munar - facebook.com Vai su Facebook
Caldo a Shanghai, Djokovic soffre ma batte Munar e va ai quarti - Novak Djokovic soffre ma piega la resistenza di Jaume Munar e accede ai quarti di finale del Masters di Shanghai. Lo riporta msn.com
Atp Shanghai, i risultati di oggi: Djokovic e Rune ai quarti - Lotta quasi tre ore, con una caviglia in disordine e nonostante i tanti problemi legati al caldo e all'umidità: Novak Djokovic è un leone a Shanghai, dove batte Munar dopo quasi tre ore di partita e ... Si legge su sport.sky.it