Novak Djokovic batte caviglia, problemi intestinali, caldo, umidità, pressione e Munar e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista serbo soffre, sembra quasi sempre sull’orlo di arrendersi ma alla fine batte Jaume Munar e diventa il più anziano di sempre a qualificarsi tra i primi otto del torneo cinese. 6-3, 5-7, 6-2 in quasi tre ore di partita in cui Djokovic si è prima fatto male alla caviglia nel primo set, ha resistito, ha preso un antidolorifico per tornare in campo e non ha mai trovato la forma migliore, poi ha patito caldo e umidità vicina all’80%. Djokovic ha infatti chiesto l’intervento del medico e tra primo e secondo set si è accasciato a terra, stremato dalle fatiche del match, accentuate dal caldo opprimente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Djokovic batte Munar a Shanghai, ma la sua partita è un calvario: si fa male alla caviglia, lotta contro il caldo e vomita di nuovo