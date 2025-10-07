Djokovic batte Munar a Shanghai ma la sua partita è un calvario | si fa male alla caviglia lotta contro il caldo e vomita di nuovo

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novak Djokovic batte caviglia, problemi intestinali, caldo, umidità, pressione e Munar e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista serbo soffre, sembra quasi sempre sull’orlo di arrendersi ma alla fine batte Jaume Munar e diventa il più anziano di sempre a qualificarsi tra i primi otto del torneo cinese. 6-3, 5-7, 6-2 in quasi tre ore di partita in cui Djokovic si è prima fatto male alla caviglia nel primo set, ha resistito, ha preso un antidolorifico per tornare in campo e non ha mai trovato la forma migliore, poi ha patito caldo e umidità vicina all’80%. Djokovic ha infatti chiesto l’intervento del medico e tra primo e secondo set si è accasciato a terra, stremato dalle fatiche del match, accentuate dal caldo opprimente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

djokovic batte munar a shanghai ma la sua partita 232 un calvario si fa male alla caviglia lotta contro il caldo e vomita di nuovo

© Ilfattoquotidiano.it - Djokovic batte Munar a Shanghai, ma la sua partita è un calvario: si fa male alla caviglia, lotta contro il caldo e vomita di nuovo

In questa notizia si parla di: djokovic - batte

Sinner-Auger Aliassime, semifinale: Jannik avanti di un break Diretta 3-1 | Alcaraz batte Djokovic

Us Open, Djokovic batte Tien dopo intervento del medico in campo. Cos’è successo

Us Open, Djokovic batte Fritz e raggiunge Alcaraz in semifinale

djokovic batte munar shanghaiCaldo a Shanghai, Djokovic soffre ma batte Munar e va ai quarti - Novak Djokovic soffre ma piega la resistenza di Jaume Munar e accede ai quarti di finale del Masters di Shanghai. Lo riporta msn.com

djokovic batte munar shanghaiAtp Shanghai, i risultati di oggi: Djokovic e Rune ai quarti - Lotta quasi tre ore, con una caviglia in disordine e nonostante i tanti problemi legati al caldo e all'umidità: Novak Djokovic è un leone a Shanghai, dove batte Munar dopo quasi tre ore di partita e ... Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Djokovic Batte Munar Shanghai