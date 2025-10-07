Djokovic avanza a Shanghai dopo vomito e crollo fisico | a fine incontro infrange il protocollo
Novak Djokovic ha vinto un match in modo eroico contro lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai. Il tennista serbo in campo ha avuto problemi di varia natura: ha vomitato, ha subito un infortunio alla caviglia e pure le vertigini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: djokovic - avanza
US Open, Djokovic soffre ma avanza: battuto Tien nonostante l’intervento del medico
Us Open, successi convincenti per Paolini e Alcaraz. Avanza anche Djokovic
US Open, Djokovic avanza al terzo turno: “Non soddisfatto del mio tennis”
In rimonta, Nole Djokovic riesce ad avere la meglio su Hanfmann e con il punteggio di 4-6; 7-5; 6-3; accede agli ottavi dell'ATP di Shanghai. Ottavi che Nole ha raggiunto non senza problemi, sempre a causa delle temperature che stanno mettendo a dura prov - facebook.com Vai su Facebook
Djokovic avanza a Shanghai dopo vomito e crollo fisico: a fine incontro infrange il protocollo - Novak Djokovic ha vinto un match in modo eroico contro lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai ... Si legge su fanpage.it
Atp Shanghai - Djokovic eroico: batte Munar nonostante i problemi e vola ai quarti - Vincere una partita come quella contro Jaume Munar in queste condizioni, dopo una intensa battaglia e all'età di 38 anni, non ha nulla di normale. Scrive tennisworlditalia.com