Djokovic avanza a Shanghai dopo vomito e crollo fisico | a fine incontro infrange il protocollo

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novak Djokovic ha vinto un match in modo eroico contro lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai. Il tennista serbo in campo ha avuto problemi di varia natura: ha vomitato, ha subito un infortunio alla caviglia e pure le vertigini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: djokovic - avanza

US Open, Djokovic soffre ma avanza: battuto Tien nonostante l’intervento del medico

Us Open, successi convincenti per Paolini e Alcaraz. Avanza anche Djokovic

US Open, Djokovic avanza al terzo turno: “Non soddisfatto del mio tennis”

djokovic avanza shanghai dopoDjokovic avanza a Shanghai dopo vomito e crollo fisico: a fine incontro infrange il protocollo - Novak Djokovic ha vinto un match in modo eroico contro lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai ... Si legge su fanpage.it

djokovic avanza shanghai dopoAtp Shanghai - Djokovic eroico: batte Munar nonostante i problemi e vola ai quarti - Vincere una partita come quella contro Jaume Munar in queste condizioni, dopo una intensa battaglia e all'età di 38 anni, non ha nulla di normale. Scrive tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Djokovic Avanza Shanghai Dopo